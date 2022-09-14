От +15 до +30: какую погоду ждать жителям казахстанских мегаполисов

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 14 сентября, в Шымкенте и Алматы будет по-летнему жарко, а в Нур-Султане ожидается прохладная погода. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы синоптики обещают погоду без осадков, столбики термометров поднимутся до +22...+24 градусов. Скорость ветра при этом составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Шымкенте ожидается еще более жаркая погода - здесь обещают +28...+30 градусов. Однако горожан предупреждают об усилении ветра до 8-13 м/с.

Но в столице уже по-осеннему прохладно - воздух прогреется лишь до +15...+17 градусов. Осадков в Нур-Султане сегодня не ожидается, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987623-ot-15-do-30-kakuyu-pogodu-zhdat-zhitelyam-kazahstanskih-megapolisov/