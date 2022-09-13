Проверку проведут в Мангистау после скандального видео с "чиновником"

Место происшествия. Кадр из видео: Lada.kz

Служебную проверку начали в акимате Мангистауской области после публикации скандального видео, на котором якобы чиновник распускал руки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz.

"Так как данное видео неразборчивое, ведется служебная проверка. О результатах дополнительно сообщим", - пояснили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Напомним, ранее появилось видео, как мужчина в рубашке и галстуке грубо отшвыривает, а затем бьет по лицу своего оппонента. Потом достается и еще одному свидетелю событий, который, судя по всему, пытался урегулировать конфликт.

При этом указывалось, что в кадре якобы запечатлен один из заместителей главы Мангистауской области. Однако в акимате региона опровергли данную информацию. Других сведений по этому поводу в ведомстве не сообщили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987510-proverku-provedut-v-mangistau-posle-skandalnogo-video-s-chinovnikom/