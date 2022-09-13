Руководство аэропорта Усть-Каменогорска оштрафовали за нарушения

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О результатах проверки аэропорта Усть-Каменогорска в своем официальном Telegram-канале рассказал Комитет гражданской авиации МИИР РК. Были найдены нарушения.

Как уточнили в КГА, внеплановая инспекционная проверка по авиационной безопасности деятельности АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в области использования воздушного пространства и деятельности авиации прошла 22-23 августа текущего года.

В ходе проверки специалистами был выявлен ряд нарушений требований авиационной безопасности, имеющих системный характер.

"За нарушение требований авиационной безопасности и в соответствии со статьей 107 Закона Республики Казахстан "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" первый руководитель аэропорта Короленко Н.И., его заместитель – руководитель службы авиационной безопасности аэропорта Григорьев Р.А. и АО "Аэропорт Усть-Каменогорск" были привлечены к административной ответственности", — говорится в сообщении ведомства.

Их оштрафовали на сумму свыше 735 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987475-rukovodstvo-aeroporta-ust-kamenogorska-oshtrafovali-za-narusheniya/