Как в Алматы будут праздновать День города

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Традиционно в третье воскресенье сентября алматинцы празднуют День города. В этом году праздник выпадает на 18 сентября, но отмечать его начнут еще 16 числа, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

В ведомстве представили план мероприятий, приуроченных ко Дню города.

Так, 16 сентября с 16:00 до 21:00 на высокогорном катке "Медеу" будет проходить приуроченное к празднику туристское культурное мероприятие Medeu Party.

17 и 18 сентября с 11:00 на площади Абая у КазНТОБ, это пересечение улиц Жибек Жолы и Панфилова, пройдет фестиваль "Сүйемін сені, Алматы", посвященный культурно-историческим эпохам города, начиная с 1940-х годов и до современных дней.

В субботу, 17 сентября, в 17:00 алматинцы смогут отдохнуть на фестивале казахстанской музыки "Gakku дауысы". Он пройдет на площади "Астана".

В воскресенье, 18 сентября, в 11:00 Парке Первого Президента состоится основное праздничное мероприятие "Aлма fest". Здесь будет проходить ярмарка яблок, запланирована концертная программа и другие развлекательные мероприятия для горожан.

В этот же день вечером, 18:00, в ледовом комплексе Almaty Arena пройдет концерт Salem Almaty, а завершится празднование Дня Алматы концертом Zhuldyzdy Live, который начнется в 19:00 на площади "Астана".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987453-kak-v-almaty-budut-prazdnovat-den-goroda/