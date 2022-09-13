Жара до +28 и гроза ожидаются в крупнейших городах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы и Шымкенте во вторник, 13 сентября, будет тепло и сухо, а в Нур-Султане синоптики прогнозируют дождь. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня будет тепло - воздух прогреется до +22...+24 градусов, осадков в южной столице не ожидается. Синоптики, однако, предупреждают о небольшом усилении ветра до 3-8 м/с.

Еще более теплую погоду метеорологи прогнозируют в Шымкенте - здесь сегодня столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. Скорость ветра в третьем мегаполисе. как и в Алматы, составит от 3 до 8 метров в секунду.

В Нур-Султане по-прежнему холодно. По прогнозам синоптиков, в столице снова ожидаются дождь, гроза, а температура воздуха составит от +12 до +14 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987414-zhara-do-28-i-groza-ozhidayutsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/