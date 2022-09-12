Авиакомпанию Air Astana снова оштрафовали за задержку рейсов

Иллюстративное фото: facebook.com/airastana

Комитет гражданской авиации в своем официальном Telegram-канале сообщил о привлечении к ответственности авиакомпаний за нарушение прав пассажиров при задержке рейсов.

Подчеркивается, что в настоящее время продолжается работа по привлечению к ответственности авиаперевозчиков за нарушение прав пассажиров во время задержки рейсов.

Специалистами ведомства в ходе работы было установлено, что 16 июля 2022 года рейс КС-853 авиакомпании Air Astana по направлению Алматы – Нур-Султан был задержан больше чем на 27 часов по причине ожидания резервного летного экипажа.

Как отметили в КГА, во время задержки рейса пассажирам не были предоставлены услуги, предусмотренные действующим законодательством, а именно проживание в гостинице.

В связи с этим 6 сентября в отношении авиакомпании Air Astana за нарушение прав пассажиров во время задержки рейса был наложен очередной штраф на сумму свыше 3 млн тенге.

Как подчеркнули в ведомстве, с июля 2022 года в отношении данной авиакомпании (структурным подразделением которой является авиакомпания Fly Arystan) всего было наложено 7 штрафов на общую сумму свыше 21, 4 млн тенге.

"Итого, за указанный период казахстанские авиакомпании 8 раз были привлечены к административной ответственности на сумму 8 000 МРП (24 504 000 тенге)", - говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в КГА, комитет в рамках проводимой работы придерживается требований действующего законодательства Республики Казахстан в части соблюдения прав пассажиров, и в случае установления повторных фактов нарушения со стороны перевозчиков, будут приниматься предусмотренные меры.

Ранее КГА обещал, что из-за задержек авиарейсов в Казахстане проведут расследование.

Напомним, в течение этого года авиакомпанию Air Astana уже не раз штрафовали за задержки рейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987388-aviakompaniyu-air-astana-snova-oshtrafovali-za-zaderzhku-reysov/