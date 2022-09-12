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Горнолыжные курорты планируют расширить к 2030 году в Алматы. Такое предложение озвучено в "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

В документе отмечается, что одной из проблем в развитии туризма в Алматы является недостаточное освоение потенциала горного кластера.

"Ежедневная посещаемость горного кластера превышает его пропускную способность. К примеру, при туристской емкости в 6 500 человек в день, фактическая загрузка на курорте "Шымбулак" в пиковые дни достигает 10 000 человек в день.

При этом, состояние туристской инфраструктуры городского курорта не соответствует темпам роста туристского потока. Существующая протяженность трасс для катания в 69 км (из них к городу относится 25 км) при потенциале в 533 км является недостаточной для привлечения большего числа целевых туристов", - отмечается в документе.

Предлагается нарастить в Алматы туристскую емкость горного кластера через консолидацию курортов и горнолыжных баз в единый комплекс.

"В части расширения городских курортов к концу 2025 года будет начата поэтапная реконструкция и расширение горнолыжной базы "ЦСКА", курорта "Шымбулак" и "Бутаковка", что потребует около 150 млрд тенге частных и государственных инвестиций. В результате расширения городских курортов общая протяженность трасс для катаний вырастет более чем в 6 раз с 25 до 159 км к 2030 году", - говорится в Программе.

Напомним, согласно Программе развития, до 450 тыс. иностранных туристов ожидают в Алматы в 2025 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987379-gornolyzhnye-kurorty-planiruyut-rasshirit-k-2030-godu-v-almaty/