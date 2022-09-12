Некоторые алматинцы тратят более часа времени на дорогу в будни

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Алматинцы тратят более часа времени в будни на дорогу, такой вывод указывается в "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечается, что территория периферийных районов не имеет пешеходной доступности к объектам социальной инфраструктуры и пока эти диспропорции не устранены, жители города совершают частые и длительные перемещения.

Это увеличивает время пути горожан к местам активности и, вкупе с недостаточной развитостью улично-дорожной сети и общественного транспорта в периферийных районах, приводит к активному использованию автомобилей.

"Кроме того, по предварительным результатам проводимого исследования, общественным транспортом пользуется 60% алматинцев, при этом 40% алматинцев тратит от 45 минут до более часа времени в будни на дорогу", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что аналитики составили рейтинг худших по перегруженности движения стран мира. В список вошли 87 государств, из которых Казахстан занял 47-е место. Среди факторов учитывалось время, затраченное на поездку на работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987367-nekotorye-almatintsy-tratyat-bolee-chasa-vremeni-na-dorogu-v-budni/