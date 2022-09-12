Токаева в образе батыра из комиксов нарисовал парень из Шымкента

Фото: Otyrar.kz

Молодой сценарист комиксов из Шымкента Бек-Ата Даниял нарисовал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в образе батыра с двумя огненными мечами, передает Otyrar.kz.

По словам автора, он решил проявить свою гражданскую позицию и поддержать главу государства, поскольку искренне верит в его реформы и "Новый Казахстан".

"Сейчас, мне кажется, нужно объединиться вокруг президента, поддержать его", - отметил Бек-Ата Даниял.

Фото: Otyrar.kz

В свои 24 года уроженец Шымкента создает сценарии к комиксам. Он получил высшее образование в Англии по специальности "кино и телевидение". В настоящее время пишет диссертацию.

Молодой человек говорит, что не состоит в каких-либо партиях, а его работа - "просто один арт в поддержку господина президента".

По мнению сценариста, потенциал у Казахстана огромный. При должном внимании можно выпускать комиксы и создавать анимационные фильмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987338-tokaeva-v-obraze-batyra-iz-komiksov-narisoval-paren-iz-shymkenta/