Опрос NUR.KZ: боитесь ли вы землетрясений?

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Алматы и пригород – сейсмоопасный регион, где существует угроза разрушительного землетрясения. Алматинцы с малых лет изучают, что делать и куда бежать в случае подземных толчков, передает корреспондент NUR.KZ.

Однако отсутствие в течение долгих лет серьезных катаклизмов несколько расслабило жителей города, которые в случае небольших землетрясений даже не встают с дивана.

И все же риск остается. Власти города обещают оповещать алматинцев о предстоящих землетрясениях с помощью уведомлений приложения «Дармен».

Мы же решили узнать у наших читателей – боитесь ли вы землетрясений?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987328-opros-nurkz-boites-li-vy-zemletryaseniy/