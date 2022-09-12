Казахстанских водителей будут лишать прав за повторное управление авто без госномеров

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Новое наказание за повторное управление автомобилем без номерных знаков вводится в Казахстане - теперь водителей могут лишить прав. Об этом сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в административной полиции Алматы, теперь водителям автомобилей без номерных знаков грозит штраф в размере 20 МРП (61 тыс. тенге) или лишение права управления транспортным средствами сроком на 1 год.

Помимо этого, в административной полиции рассказали и о других изменения, ожидающих казахстанских водителей:

штраф за управление ТС с поддельными госномерами заменен на административный арест до 5 суток;

штраф за невыполнение требований об остановке увеличен до 40 МРП (122 тыс. тенге), альтернативным взысканием при этом нарушении является административный арест до 3 суток;

за повторные нарушения теперь вводится административный арест до 5 суток и лишение прав на один год;

за вождение без прав казахстанцев ждет штраф в 60 МРП (183 тыс. тенге) и административный арест до 15 суток.

Из санкции статьи за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного органа исключается мера взыскания в виде "предупреждения", увеличивается размер штрафа до 30 МРП (91 тыс. тенге) и срок административного ареста до 15 суток.

За повторное совершение такого деяния вводится административный арест от 15 до 20 суток или штраф до 50 МРП (153 тыс. тенге).

Новые правила действуют с сегодняшнего дня, 11 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987316-kazahstanskih-voditeley-budut-lishat-prav-za-povtornoe-upravlenie-avto-bez-gosnomerov/