Дожди и мокрый снег прогнозируют в Казахстане

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Прогноз погоды на первую половину недели, со вторника по четверг включительно, представили синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

По данным синоптиков, из-за северо-западного холодного антициклона в северных регионах страны сохранится по-осеннему прохладная погода.

На западе, северо-западе, востоке и юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди, а в горных районах востока и юго-востока и вовсе возможен переход дождя в мокрый снег.

В среду и четверг, 14 и 15 сентября, на востоке Казахстана ожидаются сильные дожди и усиление ветра.

В ночные часы в центральных регионах, на севере, северо-западе и востоке, а также в горных районах юго-востока страны ожидаются заморозки до 3 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987280-dozhdi-i-mokryy-sneg-prognoziruyut-v-kazahstane/