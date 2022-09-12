Проспект Райымбека в Алматы частично закроют на 9 ночей

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Движение на одном из участков проспекта Райымбека временно закроют в Алматы из-за дорожно-ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление городской мобильности Алматы.

Как сообщили в ведомстве, в связи с дорожно-строительными работами с 12 по 21 сентября в ночное время, с 22:00 до 06:00, движение по проспекту Райымбека от проспекта Назарбаева до улицы Торетай будет полностью перекрыто.

"Данные работы были предусмотрены планом работ на 2022 год. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – обратились к алматинцам и гостям города в управлении.

Ранее сообщалось, что в Алматы частично перекроют улицу Саина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987240-prospekt-rayymbeka-v-almaty-chastichno-zakroyut-na-9-nochey/