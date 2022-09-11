Дожди и грозы ожидаются в воскресенье в крупных городах Казахстана

Иллюстративное фото: pixabay.com

В воскресенье, 11 сентября, во всех трех мегаполисах Казахстана - Нур-Султане, Алматы и Шымкенте - ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня будет дождливо, температура воздуха составит +24...+26 градусов, а скорость ветра - 3-8 метров в секунду. При этом при грозе возможны порывы до 15 м/с.

В Нур-Султане сегодня также прогнозируют дождь и грозу, но похолодает в столице значительно сильнее, чем в Алматы, - до +12...+14 градусов. Астанчан также предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Дождливое воскресенье прогнозируют синоптики и в Шымкенте, но, несмотря на осадки, воздух здесь прогреется до +23...+25 градусов. Во время грозы ожидается усиление ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987167-dozhdi-i-grozy-ozhidayutsya-v-voskresene-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/