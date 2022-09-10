Двигался задним ходом, не подчинялся требованиям полиции: нарушителя ПДД наказали в Туркестанской области

Иллюстративное фото: ДП СКО

Полицейские привлекли к ответственности водителя за нарушение ПДД - видео с кадрами преследования появились в Сети, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В интернете оказались кадры преследования водителя автомобиля "ВАЗ-2107", который двигался задним ходом, не подчиняясь требованиям полиции.

Инцидент произошел в одном из населенных пунктов Сарыагашского района Туркестанской области.

Нарушителя все же удалось остановить и привлечь его к административной ответственности.

Как отметили в полиции, авто было на "российских номерах", кроме того, у водителя отсутствовал техосмотр.

В отношении нарушителя составили протокол по статьям "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств” и "Нарушение правил маневрирования".

"ВАЗ" отправился на штрафстоянку.

Водитель же извинился за свой опрометчивый поступок и заверил, что впредь подобное не повториться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987148-dvigalsya-zadnim-hodom-ne-podchinyalsya-trebovaniyam-politsii-narushitelya-pdd-nakazali-v-turkestanskoy-oblasti/