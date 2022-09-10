Девочка спасла 5-летнего брата от смерти в Кызылординской области

Кадр из видео: instagram.com/zello.aralskk

5-летний мальчик, подавившийся мармеладом, чуть было не задохнулся в Кызылординской области. К счастью, к нему на помощь пришла старшая сестра. Спасение ребенка попало на видео.

Ролик с кадрами спасения 5-летнего мальчика опубликовали в Instagram-паблике zello.aralskk. Можно увидеть, что девочка сначала пыталась стучать мальчику по спине, а после, подхватив рукой под грудную клетку, она стала сильно его трясти.

Как пишет Sputnik Казахстан, инцидент произошел в Аральском районе Кызылординской области.

Мальчик, гулявший во дворе, неожиданно стал задыхаться по причине того, что ему в дыхательные пути попала мармеладка. Это заметила его старшая сестра и поспешила на помощь.

Пользователи восхищаются поступком девочки. Об этом они пишут в комментариях под роликом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987117-devochka-spasla-5-letnego-brata-ot-smerti-v-kyzylordinskoy-oblasti/