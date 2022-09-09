Ротвейлер напал на двух жительниц Экибастуза. Одну из них госпитализировали

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В Экибастузе в один день агрессивная собака напала на двух горожанок – одна из пострадавших получила сотрясение мозга. Хозяйку ротвейлера оштрафовали, пишет Pavlodarnews.kz.

54-летняя жительница Экибастуза заявила в полицию на хозяйку собаки бойцовской породы.

По словам пострадавшей, 7 сентября около 12:00 на улице Момышулы на нее накинулся ротвейлер и повалил на землю. Во время падения женщина ударилась головой. При этом, как она утверждает, хозяйка ротвейлера взяла животное за поводок и ушла, не оказав помощи.

По информации областного управления здравоохранения, потерпевшую госпитализировали в больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга. Отмечается, что женщина находится в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести.

"Участковые нашли 47-летнюю владелицу собаки бойцовской породы. Позже выяснили, что в этот день еще один человек пострадал от этого пса.

В 10:30 35-летняя женщина проходила мимо стадиона "Шахтер", в этот момент к ней подбежала агрессивная собака с поводком и непристегнутым намордником и укусила ее", – рассказал начальник управления полиции Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.

Сообщается, что за нарушение правил выгула домашних животных полицейские привлекли владелицу ротвейлера к административной ответственности по статье 407-2 КРКоАП.

Теперь ей предстоит выплатить штраф в размере десяти МРП (30 630 теге). Кроме этого, потерпевшие могут обратиться в суд с иском о возмещении вреда здоровью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1987042-rotveyler-napal-na-dvuh-zhitelnits-ekibastuza-odnu-iz-nih-gospitalizirovali/