Слухи об отмене оплаты QR-кодами в автобусах Нур-Султана прокомментировали в CTS

Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

Астанчане рассылают в соцсетях сообщения о том, что в столичных автобусах отключат оплату проезда через QR-коды. Компания City Transportation Systems в своем Instagram-аккаунте опровергла эту информацию.

"Данная информация не соответствует действительности. Оплата проезда в общественном транспорте посредством сканирования QR-кода работает в штатном режиме и ее отключение не рассматривается.

Просим вас доверять только официальным данным и не распространять недостоверную информацию", - сообщили в пресс-службе CTS.

Астанчанам и гостям столицы напомнили, что в общественном транспорте действует оплата только безналичным расчетом - транспортной картой либо сканированием QR-кода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986989-sluhi-ob-otmene-oplaty-qr-kodami-v-avtobusah-nur-sultana-prokommentirovali-v-cts/