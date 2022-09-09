По-осеннему холодная погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни

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По-осеннему холодную погоду обещают казахстанцам синоптики в конце этой недели и начале следующей – в период с 10 по 12 сентября, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщили в метеослужбе, антициклон, смещаясь с района Скандинавского полуострова на территорию Казахстана, обеспечит холодную осеннюю погоду.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов 11 и 12 сентября на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны ожидаются сильные дожди, усиление ветра и град.

В западных, восточных, северо-западных, а также центральных регионах Казахстана, по прогнозам синоптиков, с 10 по 12 сентября ожидаются заморозки до 1-3 градусов на поверхности почвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986984-po-osennemu-holodnaya-pogoda-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/