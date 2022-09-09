Жаркую погоду в мегаполисах Казахстана обещают синоптики

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Жаркая погода ожидается в пятницу, 9 сентября, в трех крупнейших городах страны - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, сегодня в Алматы ожидается до +30...+32 градусов, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

В Нур-Султане после небольшого похолодания вновь потеплеет - столбики термометров здесь поднимутся до +19...+21 градуса. Скорость ветра, как и в южной столице, составит 2-7 м/с.

До +28...+30 градусов жары прогнозируют метеорологи в Шымкенте. Горожан предупреждают о небольшом усилении ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986926-zharkuyu-pogodu-v-megapolisah-kazahstana-obeschayut-sinoptiki/