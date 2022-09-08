Множество нарушений выявили в работе аэропорта Нур-Султана

Аэропорт Нур-Султана. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК провело аудит деятельности столичного аэропорта. Проверка выявила многочисленные нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИИР.

Глава Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев провел заседание совета директоров аэропорта, где были рассмотрены итоги аудиторской проверки – ее организовала служба внутреннего аудита МИИР РК в августе.

Вот что говорится в сообщении министерства по этому поводу.

"Аудитом были установлены многочисленные нарушения и недостатки в деятельности руководства аэропорта – преобладание закупок, осуществленных вне портала государственных закупок, отсутствие прозрачности и открытости при заключении договоров, нарушения в системе оплаты труда, неправомерное списание ГСМ, создание излишне многоуровневой организационной структуры, неправомерное распределение функциональных обязанностей между руководством общества и т.д.

Кроме того, советом директоров указано на факты передачи в аутсорсинг аэропортовых услуг (реализация авиатоплива, аренда объектов) без соблюдения необходимых процедур, что привело к риску снижения эффективности их оказания", – рассказали в МИИР.

По итогам заседания совет директоров поручил правлению аэропорта провести анализ и разработать детальный план по полному устранению выявленных нарушений, а также пересмотреть организационную структуру, обеспечить строгое соблюдение норм законодательства о государственных закупках, усилить контроль за учетом расходования ГСМ, провести ревизию договоров по услугам, переданным в аутсорсинг, и, в целом, проанализировать необходимость их оказания. Также поручено рассмотреть вопрос привлечения к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения.

Два дня назад стало известно о досрочном прекращении полномочий Габита Тажимуратова, занимавшего пост председателя правления столичного аэропорта.

Временно исполняющим обязанности председателя правления назначен заместитель председателя правления Мухиден Абильдинов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986892-mnogochislennye-narusheniya-vyyavili-v-rabote-aeroporta-nur-sultana/