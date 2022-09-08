Съезд религиозных лидеров в Нур-Султане: известно, каков в эти дни будет трафик

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Организаторы съезда лидеров мировых и традиционных религий на своей странице в Instagram сообщили о том, что мероприятие пройдет без ограничения передвижения автотранспорта.

По подсчетам организаторов, в Казахстан приедет более 100 делегаций из 50 стран мира. Кроме того, посетить святую мессу с участием Папы Римского собирается около 3 тысяч паломников.

Казахстанская сторона позаботилась о мерах безопасности и комфорте приезжающих гостей.

Так, с делегациями будут ездить местные сопровождающие и волонтеры. А, дабы не причинять ущерба обычной городской жизни, было решено отказаться от перекрытия дорог и других ограничений.

Тем не менее астанчан предупредили, что из-за большого количества гостей скопление транспорта неизбежно.

Организаторы отметили, что для паломников предстоящей мессы будут организованы бесплатные парковки и специальные автобусы, которые из разных точек города будут забирать и привозить людей.

Напомним, VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Нур-Султане 14-15 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986885-sezd-religioznyh-liderov-v-nur-sultane-izvestno-kakov-v-eti-dni-budet-trafik/