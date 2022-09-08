Новый логотип и сетка вещания: Almaty TV сделал ребрендинг

Фото: Almaty TV

Телеканал "Алматы" провел ребрендинг и представил новые проекты. Впервые принятая целостная имиджевая стратегия включает в себя рестайлинг, обновление айдентики и эфирной упаковки, а также новые программные решения в сетке вещания.

В новом сезоне телеканал "Алматы" подготовил 26 программ собственного производства, в том числе 11 абсолютно новых проектов. С учетом несоответствия форматов и жанров зрительскому спросу закрыто 13 программ, еще 4 телепроекта переформатированы.

По словам генерального директора телеканала Тимура Базарбаева, обновление бренда символизирует новый этап развития Almaty TV и усиление качества производимого контента, синергии традиционной эфирной и цифровой интернет-среды. Телеканал "Алматы" делает акцент на "современную классику", объединяющую как взрослую аудиторию телевидения, так и молодое поколение зрителей, потребляющих контент в соцсетях, стриминговых онлайн-ресурсах и др.

"Обновленная концепция вещания подразумевает появление среди целевой аудитории больше молодежи. Поэтому особое внимание в наших проектах уделяется укреплению семейных ценностей и единению нескольких поколений одной семьи. Создавая доверительную атмосферу в наших телепроектах, мы намерены продвигать такие непреложные ценности, как любовь к Родине, забота о ближнем, уважение к истории, культуре и искусству.

75% производимых программ и сериалов будут на казахском языке. Как и прежде, главным приоритетом в нашей работе является предоставление самой оперативной и достоверной информации для наших зрителей. При этом мы ставим своей целью не просто поднимать актуальные и волнующие людей вопросы, а совместно находить пути для их решения. Я считаю, что это и есть наше главное призвание", – отметил Тимур Базарбаев.

Фото: Almaty TV

Среди телепроектов Almaty TV, представленных в новом сезоне, программа о женском и детском здоровье "Ана мен бала" с Айнур Ильясовой, Інжу Әнуарбек и Айым Бегмат, интеллектуальное детское шоу "IQ Almaty" с Сериком Акишевым, воскресное утреннее шоу "Сәлем, Алматы!", музыкально-юмористическая программа "Жұлдызды такси", а также "Алматыдағы әңгіме", "Таңғы студио", "Алматинские истории", "Алматы со вкусом", "Обо всем без купюр", "Шешімі бар!", "Темір тұлпар" и другие. Одна из главных премьер – айтыс в уникальном формате "Біржан – Сара ізімен".

Этой осенью телеканал "Алматы" также подготовил линейку из новых сериалов собственного производства. Среди них созданная по мотивам одноименной повести Мухтара Ауэзова историческая драма "Қилы заман", мелодраматические сериалы "Жазмыш", "Ақ пен қара", "Медеудегі кездесу", "Менің бапкерім – 2", ситкомы "Тайталас" и "Менің үйім", а также комедия от Баян Алагузовой "Томпи". Впервые по принципу "co-production" телеканал совместно с компанией Salem Social представит сериал "Бизнес по-кыздарски", авторами которого выступили молодые сценаристы, режиссеры и постановщики, за плечами которых съемки контента разного жанра с миллионными просмотрами в YouTube.

Фото: Almaty TV

Уже завтра, 9 сентября, в 20:00 в эфире Almaty TV стартует абсолютная премьера в СНГ исторического сериала "Великие Сельджуки". Самый крупный исторический телепроект, вышедший на турецком телевидении за последние несколько лет, особо примечателен тем, что в нем звучат 9 казахских кюев в исполнении отечественного этнографического ансамбля "HasSak", а в съемке и постановке эпичных батальных сцен принимала участие группа профессиональных каскадеров под руководством Жайдарбека Кунгужинова "Nomad Stans".

Еще одним ключевым направлением развития телеканала "Алматы" станет создание и продвижение собственного контента в диджитал-среде. К примеру, уже в ближайшее время в соцсетях будут запущены интерактивные проекты "Я репортер", "Jelide", "SuperМен", "Кундерек", "#REC" и т.д.

Напомним, 21 июля сайт Almaty.tv получил Свидетельство Министерства информации и общественного развития о постановке на учет в качестве информационного агентства и сетевого издания. С 4 августа телеканал "Алматы" вошел в список обязательных к трансляции каналов на всей территории Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986848-almaty-tv-sdelal-rebrending-novyy-logotip-i-setka-veschaniya/