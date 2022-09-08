"Покрасили не все дома": ребенок обратился к акиму Алматы

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

11-летний ребенок обратился к акиму Алматы Ерболату Досаеву во время встречи с населением Жетысуского района города. Мальчика взволновал вопрос покраски домов - по его словам, покрасили лишь несколько из них к приезду бывшего градоначальника Сагинтаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Два года назад к нам приезжал Сагинтаев (бывший аким Алматы - прим.ред.), и красили лишь некоторые дома - на Арбате (в мкр Кулагер - прим.ред.). Обещали покрасить все дома, но покрасили лишь некоторые", - сообщил ребенок.

Так же он пожаловался на неприятный запах от асфальто-бетонного завода, из-за которого жители микрорайона не могут открыть окна летом.

Досаев в ответ назвал пятиклассника потенциальным акимом, а аким района Гульнара Кокобаева спросила, где родители мальчика и почему они сами не задают вопросы.

"Что касается фасадов, они были покрашены нами в прошлом году. Это дома вдоль Арбата , работа была комплексная проведена именно для благоустройства Арбата в микрорайоне Кулагер.

В начале его построили, потом сделали фасады, в этом году сделали наполнение различными МАФами, жители благодарны. Что касается остальных фасадов - мы неоднократно давали разъяснение жителям, что вам самим необходимо сделать фасады за свой счет, можно по программе "Нурлы жер", - заявила Кокобаева.

По словам Досаева, возможность покрасить остальные дома есть.

"Это не для акима Сагинтаева или Досаева было сделано, а именно Арбат приводили в порядок, в проекте это было предусмотрено. Остальное - в соответствии с законом возможность есть, такие деньги у нас есть, чтобы предоставить", - заявил аким города.

Что касается жалоб на завод, то Гульнара Кокобаева рассказала, что завод функционирует с 1961 года и обеспечивает асфальтом весь город. По ее словам, были сделаны замеры, которые показали, что выбросы находятся в пределах допустимых значений.

"Завод был построен давно, а дороги тоже нужно класть. Тогда надо было не проектировать там Кулагер. Вынести производство за город - это не легкое дело. Я соответствующее поручение дам", - заключил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986770-pokrasili-ne-vse-doma-rebenok-obratilsya-k-akimu-almaty/