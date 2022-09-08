Служебную проверку проведут в одной из больниц после жалобы алматинки акиму

Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

Жительница Жетысуского района Алматы пожаловалась акиму города Ерболату Досаеву на то, что ее отправили домой в час ночи с плохими анализами из ГКБ №4. По словам женщины, у нее случился приступ, а показатели анализа крови были выше нормы, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи акима с населением района женщина рассказала, что у нее случился приступ в конце августа, она вызвала "скорую", которая привезла ее в ГКБ №4. После взятых анализов выяснилось, что показатели крови у нее повышены в триста раз, однако медики отправили ее домой в таком состоянии в час ночи.

Аким ответил, что поручит провести служебное расследование.

"Я дам поручение, чтобы провели соответствующее служебное расследование по ГКБ №4 и они определятся, должны были они госпитализировать или нет, и почему они этого не сделали", - сообщил Досаев.

После женщина пожаловалась на следственный отдел полиции, где следователь, по ее словам, "выжидает время, чтобы закрыть дело" по поводу смерти больного в той же больнице.

На что аким заявил, что новый начальник управления общественного здоровья и начальник Департамента полиции "вместе разберутся".

Ранее аким сообщал, что в Жетысуском районе Алматы появятся две набережные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986759-sluzhebnuyu-proverku-provedut-v-odnoy-iz-bolnits-posle-zhaloby-almatinki-akimu/