Жительница Актобе заявила, что кондуктор избила ее из-за 100 тенге

Иллюстративное фото: акимат Жамбылской области

Жительница Актобе обвинила кондуктора в избиении. По словам горожанки, причиной агрессивного поведения кондуктора стали недостающие для оплаты проезда 100 тенге. У работницы автопарка своя версия произошедшего, передает сайт телеканала КТК.

По словам Райхан Мамилиной, сотрудница автопарка избила ее до синяков и порвала ее платье, а все из-за того, что у женщины не хватало денег на проезд. Вместо 150 тенге она протянула всего 50. Кондуктора это сильно разозлило, и, как уверяет пострадавшая, в ход пошли кулаки.

"Я даже опомниться не успела: она схватила меня, поволокла к переднему входу. Разорвала платье, стала по рукам бить, щипать. А потом еще пинать по моим варикозным ногам", – поделилась Райхан Мамилина.

Женщина зафиксировала все побои и написала заявление в полицию. Но, как выяснилось, точно так же поступила и кондуктор.

Сотрудница автопарка уверяет, что это она пострадала от пассажирки. По словам Райсы Кудабаевой, пенсионерка отказывалась платить полную стоимость и спровоцировала скандал.

"Водитель стоял долго, потом вышел, говорит: "Зайдете, не зайдете?". И нас вместе затолкал, и я зашла. Никаких пинаний-минаний, ничего не было. Я такой человек в возрасте. Такой полный салон пассажиров, и до такой степени – уму непостижимо, что она говорит – затащить в авто, еще бить! Такого не было!" – возмущена кондуктор Райса Кудебаева.

В самом автопарке рассказали, что кондуктор вместе с супругом-водителем уже 20 лет трудятся на общественном транспорте. Причем без единого нарекания. Но после скандала образцовая сотрудница получила выговор. Правда, отстранять от работы женщину не стали.

В полиции тоже пытаются разобраться, кто и кого бил на самом деле. Поскольку обе дамы одновременно написали заявление друг на друга, предстоит выяснить, кто же все-таки тут пострадавший. Заведено административное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986725-zhitelnitsa-aktobe-zayavila-chto-konduktor-izbila-ee-iz-za-100-tenge/