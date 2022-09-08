Жара до +33 и дождь с грозой: какой будет погода в крупных городах Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В четверг, 8 сентября, в Алматы сохранится жаркая погода, в Нур-Султане значительно похолодает, а в Шымкенте обещают дождь с грозой. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается жаркая погода без осадков - столбики термометров в южной столице поднимутся до +31...+33 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.

Астанчан предупреждают о похолодании - в столице сегодня воздух прогреется лишь до +16...+18 градусов. При этом ожидается усиление ветра до 9-14 м/с.

Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются сегодня в Шымкенте, но температура воздуха при этом составит +29...+31 градус. Скорость ветра в третьем мегаполисе, по прогнозам синоптиков, составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986712-zhara-do-33-i-dozhd-s-grozoy-kakoy-budet-pogoda-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/