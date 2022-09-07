Череда пожаров в Казахстане: МЧС обратилось к гражданам

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На фоне массовых природных пожаров МЧС призывает казахстанцев соблюдать требования пожарной безопасности и предупреждает об ответственности за неосторожное обращение с огнем. Обращение министерство разместило в своем официальном Telegram-канале.

За последнюю неделю страну охватила целая череда природных пожаров. Вспыхнувший огонь переполошил жителей Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей. В последней даже побывал президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом.

Во вторник вспыхнули пожары в предгорье Алматы – их все уже благополучно потушили. А сегодня стало известно о задержании подозреваемого в поджоге.

"Как показывает анализ причин природных пожаров, только 43% возгораний вызваны природными явлениями, грозовыми разрядами, а более 50% стали результатом деятельности человека", – рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

В целях снижения рисков возникновения природных пожаров МЧС просит граждан соблюдать требования пожарной безопасности:

не допускать бросать горящие спички и окурки;

не допускать разведение костров в лесных и степных массивах;

после пребывания на природе стеклянную посуду забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;

проводить мероприятия по вывозу горючего мусора и уборке территории населенных пунктов, очистке от сухой растительности и восстановлению минерализованных полос;

в случае возникновения природных пожаров незамедлительно сообщать в противопожарную службу по телефонам 101, 112.

Также в МЧС обратили внимание, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельхозполях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена ответственность по статьям 336, 367, 410 КоАП РК.

Наказанием за эти правонарушения может стать штраф:

для физлиц – в размере до 100 месячных расчетных показателей (по коэффициенту от 1 апреля – 306 300 тенге);

для субъектов предпринимательства – до 1500 МРП (4 594 500 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986690-chereda-pozharov-v-kazahstane-mchs-obratilos-k-kazahstantsam/