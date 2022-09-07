Операцию по спасению детей развернули двое полицейских в Нур-Султане

Иллюстративное фото: pexels.com

Столичные полицейские спасли двоих детей, которых родители оставили одних дома. О малышах сообщили местные жители, которые увидели ребенка на подоконнике четвертого этажа, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

В полицию около 20:29 поступило сообщение от жителей дома по улице Молдагулова о том, что на четвертом этаже на подоконнике стоит ребенок и смотрит в открытое окно.

По данным МВД, на место происшествия сразу же прибыл автопатруль в составе сотрудников полиции Рината Мухамеджанова и Таскена Сакен.

"Так как квартира была закрыта, полицейские решили забраться в помещение через окно пятого этажа. Один из патрульных обвязал себя тросом и стал спускаться из окна, второй страховал напарника. Общими усилиями полицейский проник в квартиру, где находились двое малышей в возрасте трех лет и одного года", – сообщили стражи порядка.

Подчеркивается, что с родителями несовершеннолетних была проведена профилактическая беседа о недопущении оставления детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986634-operatsiyu-po-spaseniyu-detey-razvernuli-dvoe-politseyskih-v-nur-sultane/