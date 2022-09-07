Роды в патрульной машине приняли полицейские Алматинской области

Иллюстративное фото: ДП СКО

Полицейские Алматинской области приняли роды в служебном автомобиле – эта история произошла минувшей ночью, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

В ночь на 7 сентября сотрудниками РПП УП Карасайского района была оказана помощь беременной женщине. Полицейским пришлось принять роды.

Это случилось в патрульной машине, по пути в роддом.

"Случай произошел на 16 километре автодороги "Алматы – Боролдай – Жибек жолы". Мужчина остановил патрульных полицейских и попросил доставить его беременную жену в больницу.

По пути у женщины начались роды и полицейские оказали родовспоможение. После незамедлительно мать с новорожденным ребенком были доставлены в больницу и переданы врачам", – сообщили в полиции.

Счастливые родители поблагодарили полицейских за помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986598-rody-v-patrulnoy-mashine-prinyali-politseyskie-almatinskoy-oblasti/