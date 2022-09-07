Жаркую погоду без осадков обещают синоптики жителям казахстанских мегаполисов

Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В Алматы и Шымкенте сегодня, 7 сентября, ожидается жаркая погода, а в Нур-Султане немного похолодает. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сохраняется жаркая погода: сегодня термометры вновь покажут до +33...+35 градусов жары. Скорость ветра в южной столице составит 2-7 метров в секунду.

Сильную жару специалисты прогнозируют и в Шымкенте – здесь воздух прогреется до +36...+38 градусов. В третьем мегаполисе ожидается небольшое усиление ветра до 8-13 м/с.

В Нур-Султане же ожидается небольшое похолодание до +18...+20 градусов, а также усиление ветра до 9-14 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Накануне ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за сохраняющейся в городе сильной жары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986505-zharkuyu-pogodu-bez-osadkov-obeschayut-sinoptiki-zhitelyam-kazahstanskih-megapolisov/