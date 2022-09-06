Какие застройщики в Нур-Султане не имеют права привлекать деньги дольщиков

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Опубликован список строительных организаций, находящихся на начальной стадии строительства. У них отсутствует соответствующее разрешение на привлечение денег дольщиков в Нур-Султане, сообщается на официальном сайте акимата столицы.

"Все сделки, совершенные в обход действующего законодательства (предварительный договор бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования) в нижеуказанных многоквартирных жилых комплексах являются недействительными", – заявили в акимате.

Акимат Нур-Султана призвал астанчан быть бдительными и не приобретать жилье при отсутствии разрешительных документов (разрешение на строительство, положительное заключение РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов").

Подчеркивается, что привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается Законом РК "О долевом участии в жилищном строительстве". Также отмечается, что за это предусмотрена административная ответственность.

С полным списком застройщиков, не имеющих права на привлечение денег дольщиков, можно ознакомиться загрузив документ по ссылке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986464-kakie-zastroyschiki-v-nur-sultane-ne-imeyut-prava-privlekat-dengi-dolschikov/