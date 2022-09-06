Перепутавшего дворы мужчину пришлось скручивать полицейским в Павлодаре (видео)

Задержание. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Павлодарец, возвращаясь домой, перепутал дворы. Придя не по своему адресу, мужчина напугал детей, поэтому жительница города вызвала полицию. Прибывшим на место стражам порядка пришлось скручивать незваного гостя, который не хотел садиться в патрульную машину, передает корреспондент NUR.KZ.

В соцсетях появилось видео задержания мужчины. Видно, как павлодарца пытаются усадить в патрульную машину двое сотрудников. Однако он сопротивляется. Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Катаева и Толстого.

По поводу произошедшего высказались в ДП Павлодарской области.

"По обращению жительницы города был задержан 51-летний мужчина, который, будучи в алкогольном опьянении, зайдя во двор дома, напугал ее детей. Прибывшим нарядом полиции мужчина был задержан и доставлен в Центр адаптации и детоксикации Павлодара (медвытрезвитель)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Здесь добавили, что мужчина живет неподалеку, а зашел в чужой двор случайно, потому что перепутал дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986439-pereputavshego-dvory-muzhchinu-prishlos-skruchivat-politseyskim-v-pavlodare-video/