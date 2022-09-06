Семья с тремя детьми вынуждена жить в юрте в Алматинской области

Кадр из сюжета: almaty.tv

Семья с тремя детьми, в том числе трехмесячным младенцем, из села Айтей в Алматинской области почти полгода живет в юрте. Более комфортабельное жилье казахстанцы не могут себе позволить.

С семьей Нурмахановых встретились корреспонденты телеканала "Алматы".

"Вы посмотрите, в каких условия мы живем. Мы спим на земле, едим тоже здесь. Я очень боюсь за 3-месячного сына, он очень маленький и хрупкий. Лишь бы с ним ничего не случилось. Эти условия просто нечеловеческие, я так устала", - делится мама троих детишек Сандугаш.

Из-за, мягко говоря, некомфортных условий, вся семья заболела простудой, в том числе и младший ребенок. Как результат, малыш кашляет без остановки, а денег на лечение нет.

"Мои дочки и сыночек в соплях, мы даже не можем купить им нормальные лекарства. Жена получает пособия в размере 70 тыс. тенге, а я из-за грыжи не могу поднять больше трех килограммов.

Раньше работал сварщиком. Мне очень помогали люди, когда узнали мою историю. Они купили участок и помогали строить дом, но сейчас помощь прекратилась, я не могу их винить за это", - рассказывает житель Айтейского сельского округа Самат Нурмухан.

Сегодня силами неравнодушных людей нуждающаяся в помощи семья переехала в этот дом. Правда условия там не намного лучше юрты - жилой объект пока не благоустроен. Глава местной администрации пообещал помочь.

"Мы только от журналистов узнали об этой семье. Приехал лично посмотреть и действительно условия никакие. Я приложу все усилия, чтобы найти спонсоров, наш водитель отвезет Самата Нурмухана в районный акимат, там специалисты из соцотдела помогут найти решение.

Пока мы подготовим продовольственные корзины и вручим уже завтра. В начале месяца постараемся помочь с углем. Сделаем все от нас зависящее", - заверил аким Айтейского сельского округа Жаркын Катубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986319-semya-s-tremya-detmi-vynuzhdena-zhit-v-yurte-v-almatinskoy-oblasti/