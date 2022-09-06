Дождь и жара до +38: какой будет погода в мегаполисах Казахстана
Опубликовано:
Во вторник, 6 сентября, в Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков, а в Нур-Султане синоптики прогнозируют дождь. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня будет жарко - столбики термометров в южной столице поднимутся до +32...+34 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.
Жаркая погода без осадков ожидается и в Шымкенте - здесь днем воздух прогреется до +36...+38 градусов, а скорость ветра составит 8-13 м/с.
В Нур-Султане же специалисты прогнозируют дождь и усиление ветра до 9-14 м/с. Несмотря на осадки, в столице все равно будет довольно жарко - ожидается до 30-32 градусов жары.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986312-dozhd-i-zhara-do-38-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/