Дождь и жара до +38: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

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Во вторник, 6 сентября, в Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков, а в Нур-Султане синоптики прогнозируют дождь. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня будет жарко - столбики термометров в южной столице поднимутся до +32...+34 градусов. Скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Жаркая погода без осадков ожидается и в Шымкенте - здесь днем воздух прогреется до +36...+38 градусов, а скорость ветра составит 8-13 м/с.

В Нур-Султане же специалисты прогнозируют дождь и усиление ветра до 9-14 м/с. Несмотря на осадки, в столице все равно будет довольно жарко - ожидается до 30-32 градусов жары.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986312-dozhd-i-zhara-do-38-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/