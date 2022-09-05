Дожди и похолодание пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни, с 6 по 8 сентября, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По информации специалистов метеослужбы, под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики пройдут дожди. 6 сентября они ожидаются в Мангистауской, 7 сентября - в Северо-Казахстанской областях.

Как уточнили синоптики, это будут сильные дожди с грозами, шквалистым усилением ветра и градом.

Кроме того, ожидается понижение температуры воздуха в северной половине страны: ночью до 5-13, днем до 15-23 тепла, а в южной половине ночью до 10-23, днем до 20-35 тепла.

Ранее синоптики сообщали, что начало сентября будет сухим и жарким на большей части Казахстана, а затем в регионы постепенно придут дожди и ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986212-dozhdi-i-poholodanie-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/