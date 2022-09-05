Пропавшую 26-летнюю девушку нашли мертвой в Усть-Каменогорске

Раиса Долгарева. Фото: instagram.com/volontery_uka_lider.kz

Пропавшую 19 августа 26-летнюю жительницу Усть-Каменогорска Раису Долгареву 3 сентября нашли мертвой. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве напомнили, что 19 августа 2022 года на канал "102" УП Усть-Каменогорска обратилась местная жительница с просьбой оказать содействие в поиске ее дочери Раисы Долгаревой 1996 года рождения, которая ушла из дома и не вернулась.

Сотрудниками криминальной полиции проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшей, в ходе которых 3 сентября стражи порядка в реке Иртыш обнаружили тело девушки.

"В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия", - сообщили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986192-propavshuyu-26-letnyuyu-devushku-nashli-mertvoy-v-ust-kamenogorske/