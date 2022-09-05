Маскировались под частные коттеджи: четыре притона выявили в Алматы

Кадр из видео: Polisia.kz

Замаскированные под частные коттеджи притоны выявили в Алматы - они находились в центральной части города, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В результате этого рейда были задержаны 40 человек, отметил начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

"Ночная жизнь здесь бьет ключом: девушки, позиционирующие себя мастерами массажа, оказывают интимные услуги своим клиентам", - заявил он.

К работницам этих заведений применили меры административного воздействия. Владельцев же привлекли к ответственности за содержание притонов заведомо для занятия проституцией.

"Личности каждого из них проверены по нашим учетам на предмет причастности к каким-либо преступлениям или правонарушениям", - добавил Утебаев.

Кроме того, в минувшие выходные сотрудники полиции проверили и увеселительные заведения на предмет курения в них кальяна.

По словам начальника районного УП, выявлены 57 нарушений, в отношении правонарушителей составлены административные протоколы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986191-maskirovalis-pod-chastnye-kottedzhi-chetyre-pritona-vyyavili-v-almaty/