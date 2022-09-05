Подросток с игрушечным пистолетом переполошил жителей Кокшетау (видео)

Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В соцсетях появился ролик, на котором сидящий в автомобиле парень держит в руках пистолет. Снятое в Кокшетау видео прокомментировали в полиции. Комментарий ведомства появился в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД РК.

На снятых автолюбителями кадрах видно, что молодой человек едет в авто, высунув из окна руку с пистолетом. Ролик был опубликован в одной из групп, посвященных Кокшетау, и привлек внимание полицейских.

Правоохранители установили личность парня – им оказался 16-летний житель Кокшетау. Установлено, что пистолет, который он держал в руках, является игрушечным.

"Полицейские провели с несовершеннолетним профилактическую беседу. Водитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 593 КРКоАП – "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения", – проинформировали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986125-podrostok-s-igrushechnym-pistoletom-perepoloshil-zhiteley-kokshetau-video/