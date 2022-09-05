Видео с "похищением" девушки в Алматы прокомментировала полиция (видео)

Кадр из видео: t.me/egovpress

Полиция Алматы прокомментировала публикацию в соцсетях о похищении девушки тремя неизвестными мужчинами. Комментарий ДП Алматы появился в официальном Telegram-канале пресс-службы МВД РК.

Видео опубликовал один из Telegram-каналов. В описании говорится, что мужчины "традиционно" похитили девушку против ее воли.

На кадрах видно, что трое молодых людей едут в авто, с заднего сиденья которого слышны крики девушки. Машину остановил неравнодушный горожанин, который, судя по всему, и обратился в полицию.

В правоохранительных органах сообщили, что участники и обстоятельства события установлены.

"Искомое авто задержано экипажем "Буран-266" на территории Наурызбайского района города. В салоне находились четверо, в том числе 28-летняя гражданка А. Она пояснила, что добровольно села в машину к своему жениху, за которого при соблюдении национальных традиций выходит замуж. Первичный сбор материала осуществлен в полном объеме", – информировал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986120-video-s-pohischeniem-devushki-v-almaty-prokommentirovala-politsiya-video/