До +39 градусов жары ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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Неделя в казахстанских мегаполисах - Алматы, Нур-Султане и Шымкенте - начнется с жаркой погоды. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы, сегодня по прогнозам синоптиков, ожидается +32...+34 градуса жары, скорость ветра составит от 2 до 7 метров в секунду.

Жителей столицы также предупреждают о по-летнему жаркой погоде - столбики термометров в Нур-Султане сегодня поднимутся до +30...+32 градусов. Днем в городе ожидается усиление ветра до 9-14 м/с.

В Шымкенте сегодня объявлено штормовое предупреждение - в мегаполисе прогнозируют +37...+39 градусов жары. Скорость ветра при этом составит 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986116-do-39-gradusov-zhary-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/