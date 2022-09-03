Сколько будут получать родители по уходу за ребенком в Казахстане

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Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании кабмина рассказала, сколько будут получать родители по уходу за ребенком, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова напомнила, что президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании поручил увеличить сроки выплаты пособий по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет.

"Выплата данного пособия будет распространяться как на работающих, так и на неработающих родителей. Этим правом воспользуются до полумиллиона родителей.

При этом работающие матери будут получать социальную выплату из Госфонда социального страхования до 1,5 лет в размере 40% от заработной платы. А неработающие матери будут получать пособие из госбюджета в размере, установленном законодательством", - сообщила министр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986021-skolko-budut-poluchat-roditeli-po-uhodu-za-rebenkom-v-kazahstane/