Видео с дракой якобы из-за дизтоплива на АЗС в Алматы опровергли в Минэнерго

Драка на АЗС. Кадр из видео: exk.kz

В казахстанских соцсетях распространилось видео, на котором мужчины дерутся на АЗС. Причиной якобы стали разногласия из-за дизельного топлива, однако Министерство энергетики это опровергло в сообщении на своем официальном сайте.

На видеозаписи, опубликованной сегодня в одном из Telegram-каналов, можно заметить, как двое мужчин дерутся на АЗС, а стоящие рядом люди пытаются их разнять.

"Дальнобойщики подрались из-за дизтоплива на АЗС в Алматы", – сообщалось под видео.

Министерство энергетики прокомментировало этот инцидент и подчеркнуло, что данная информация не соответствует действительности.

"Инцидент произошел 31 августа 2022 года в 19:40 между клиентами ТОО "Helios" на АЗС, расположенной в селе Кордай Жамбылской области, а не в городе Алматы.

Причиной драки послужил словесный конфликт между клиентами АЗС во время ожидания своей очереди. Благодаря вмешательству других клиентов АЗС конфликт удалось остановить сразу, драка никак не сказалась на работе АЗС и на других клиентах, никто из участников спора в полицию не обращался", – отметили представители ведомства.

В Минэнерго призвали СМИ и граждан обращаться в госорган для уточнения и подтверждения всех фактов, а также для недопущения распространения заведомо ложной информации.

Внимание! На видео присутствуют нецензурная лексика и сцены насилия!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985998-video-s-drakoy-yakoby-iz-za-diztopliva-na-azs-v-almaty-oprovergli-v-minenergo/