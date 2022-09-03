Жара до +36 градусов ожидается в одном из крупнейших городов Казахстана

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Синоптики озвучили свои прогнозы в трех крупнейших городах Казахстана на 3 сентября. В Нур-Султане, Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода без осадков. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Нур-Султане 3 сентября ожидается солнечная погода без осадков. При этом дневная температура может достигнуть +33+35 градусов. Скорость ветра: 9-14 метров в секунду.

В Алматы в субботу синоптики прогнозируют тоже преимущественно солнечную погоду без осадков. Однако не исключена и переменная облачность. Днем температура воздуха может прогреться до +31+33 градусов. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха специалистами прогнозируется в районе +34+36 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985985-zhara-do-36-gradusov-ozhidaetsya-v-odnom-iz-krupneyshih-gorodov-kazahstana/