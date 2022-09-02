Детям приходится ходить в школу в пакетах в Талдыкоргане (видео)

Иллюстративное фото: pexels.com

В Талдыкоргане школьники из дачных массивов приспособили пакеты для ходьбы по пыльным улицам. Ноу-хау сняли на видео, на которое отреагировали в городском акимате, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео экстремального хождения по пыльной дороге появилось соцсетях. На кадрах запечатлены дети в школьной форме, которые, обернув ноги в пакеты, идут по улице. Автор поясняет, что ролик снят в дачном обществе Ащибулак.

"Вот так наши дети ежедневно добираются до школы, все улицы на дачах в таком состоянии", - отмечается в посте.

Пользователи принялись обсуждать увиденное.

"Дороги нет, зато у нас бордюры меняют каждые полгода", "Пыль хороша или же грязь? Не знаю, но форма точно запылилась", "Бедные дети, уже приспособились", - пишут комментаторы.

Между тем в акимате Талдыкоргана сообщили, что дорога оказалась в таком состоянии из-за проводимых в дачном массиве строительных работ.

Мади Шакенов. Фото: акимат Талдыкоргана

"Сейчас на дачах Ащибулак проводят центральное водоснабжение. В строительных работах задействованы три подрядные организации. Их планируют завершить к 30 сентября.

Протяженность сетей водоснабжения составляет 11,5 км. Общая стоимость проекта - 187,9 млн тенге. По нему предусмотрено устройство хозяйственного питьевого водопровода. Просим жителей запастись терпением, так как водоснабжение необходимо всему местному населению", - отметил пресс-секретарь акима Талдыкоргана Мади Шакенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985971-detyam-prihoditsya-hodit-v-shkolu-v-paketah-v-taldykorgane-video/