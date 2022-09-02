Приемных детей после избиения оставили с опекунами в Алматинской области

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Комиссия по делам несовершеннолетних после резонансного видео приняла решение оставить приемных детей с опекунами. Связано это с тем, что дети сами изъявили такое желание. Об этом сообщили в прокуратуре Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве пояснили, что 27 августа по факту жестокого обращения с детьми со стороны воспитателя детского дома семейного типа в орган опеки и попечительства отдела образования Илийского района пришло уведомление из средней школы в Байсерке.

Аналогичный сигнал также поступил в отдел ювенальной полиции УП Илийского района, куда обратившийся сосед предоставил видео.

В прокуратуре отметили, что в настоящее время органами внутренних дел приняты меры административного характера и действиям воспитателя дана надлежащая правовая оценка.

"При координации прокуратуры района сотрудниками органа опеки и попечительства на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних с учетом интересов и мнения детей принято решение об оставлении их с опекуном", - сообщили в надзорном органе.

Здесь добавили, что прокуратурой Алматинской области проводится анализ по выявлению аналогичных фактов на территории региона.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как женщина во дворе дома запускает тапочек в одного из детей, а потом ловит его и бьет по голове, телу. В то время, как ее гражданский супруг замахивался палкой. Позже приемная мать заявила, что таким образом занималась воспитанием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985960-priemnyh-detey-posle-izbieniya-ostavili-s-opekunami-v-almatinskoy-oblasti/