Атырауский НПЗ накажут за выбросы сероводорода в атмосферу

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Из-за появления неприятного запаха в Атырау в ночь с 31 августа на 1 сентября Департамент экологии по Атырауской области провел анализ данных станций мониторинга качества воздуха. Об этом сообщается на официальном сайте Минэкологии.

Как сообщили в ведомстве, в атмосферном воздухе города установлен факт превышения показателя содержания сероводорода в несколько раз над предельно допустимой концентрацией (ПДК).

"На станции №109 "Восток" произошло превышение (ПДК – прим. ред.) в 5,3 раза, на станции №103 "Шагала" – в 5 раз, на станции №112 "Акимат" – в 3,2 раза, на станции №114 "Загородная" – в 3,9 раза, и на станции №108 "ТКА" – в 9,23 раза.

В ходе анализа установлено, что в это время направление ветра было юго-восточное, скорость – 4 м/с, влажность – 760, температура воздуха – 320 градусов, в сторону расположенных объектов ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", – говорится в сообщении Минэкологии.

Отмечается, что внеплановая проверка в отношении Атырауского НПЗ продолжается. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

Также в министерстве сообщили, что по факту нарушения вышеуказанных гигиенических нормативов направлены документы в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области для привлечения ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" к административной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985914-atyrauskiy-npz-nakazhut-za-vybrosy-serovodoroda-v-atmosferu/