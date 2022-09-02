Найден малыш с вирусного фото, взорвавшего Казнет 1 сентября

Фото: соцсети

Накануне в социальных сетях завирусилось фото с малышом, который отдыхал на ковре во время торжественной линейки 1 сентября. Отмечалось, что сняли на камеру мальчика где-то в Казахстане. Ребенок умилил пользователей.

В кадре был запечатлен малыш в костюме, лежащий в тени на свернутом ковре. Он что-то смотрел в телефоне, пока проходило мероприятие.

"Главное фото 1 сентября в Казнете", "Фото дня - где-то в Казахстане на 1 сентября", - пишут в Сети.

Корреспондент Sputnik Казахстан нашел героя забавного снимка. Выяснилось, что мальчика зовут Жанасыл. Линейка же проходила в селе Караозен в Западно-Казахстанской области.

Сам ребенок пока ходит в детский сад. В этом году ему исполнилось 4 года. В многодетной семье шестеро детей. Мероприятие ко Дню знаний Жанасыл посетил вместе с братом и мамой.

"Еще один мой ребенок перешел в этом году в 7-й класс. Жанасыл пошел вместе с нами. В какой-то момент он сказал, что устал, и лег на свернутый ковер. Кто-то сфотографировал его. И этот снимок разлетелся в соцсетях. Я не знаю, что именно он смотрел", - говорит мама мальчика Бакытгуль Жакупова.

Она добавила, что Жанасыл сам захотел надеть костюм. В будущем он планирует стать строителем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985897-stalo-izvestno-imya-malysha-s-virusnogo-foto-vzorvavshego-kaznet-1-sentyabrya/