Поручение Токаева о "заморозке" повышения пенсионного возраста для женщин объяснили в Минтруда

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В Министерстве труда и соцзащиты РК разъяснили поручение Касым-Жомарта Токаева о сокращении пенсионного возраста для женщин, озвученное вчера в послании народу. Комментарий Минтруда появился на официальном сайте ведомства.

1 сентября, выступая с посланием народу на заседании палат парламента, Токаев представил новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы.

"Одна из них – приостановление с 2023 года на 5 лет запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года", - рассказали в министерстве.

Действовать новая мера начнет в следующем году. Отметим, по состоянию на 2022 год планка пенсионного возраста для женщин находится на уровне 60,5 года.

"Данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан.

В течение последующих 5 лет будут приняты меры по улучшению системы здравоохранения. При этом особое внимание будет уделено сельской медицине, созданию и расширению сети реабилитационных центров, направленных на восстановление и поддержку здоровья граждан", - объяснили в Минтруда.

Сегодня также стало известно, что в Казахстане повысят базовую пенсию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985865-poruchenie-tokaeva-o-zamorozke-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-dlya-zhenschin-obyasnili-v-mintruda/