"Подперли досками падающую стену": школьники рискуют остаться под завалами на юге Казахстана

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В Туркестанской области родители боятся отпускать своих детей в разваливающуюся школу, которая была построена всего пять лет назад. Несколько классов закрыты, потому что там обучаться опасно и могут рухнуть стены, передает Otyrar.kz.

Школа на 250 ученических мест расположена в селе Отегулы, на окраине города Шардары. Ее сдали в эксплуатацию всего пять лет назад, но учиться здесь с каждым днем становится все опаснее.

Стены в столовой покосились и могут рухнуть. Часть здания руководству школы пришлось закрыть.

"Здесь земля не утрамбована, поэтому стена и дала осадок”, - говорит заместитель директора Нуржамал Адилова.

После сдачи объекта в эксплуатацию стены начали покрываться глубокими трещинами.

"Вот эта стена покосилась. Мы боялись, что она упадет. Опасно это. Поэтому сами подперли досками падающую стену. Теперь сносим ее, а подрядчик даже не приходит", - добавила Нуржамал Адилова.

Родители учеников боятся, что в таких условиях дети вместо знаний получат увечья.

"У меня здесь учатся дети. Еще будут пятеро моих детей учиться. Но как, я даже не знаю. Честно сказать, я очень переживаю за них. Если вдруг они поднимутся этажом выше, и в этот момент произойдет обвал или обрушится стена? Страшно представить", - отмечает Зоя Есбосынова.

При этом застройщик отказывается устранять недочеты, ссылаясь на то, что гарантийный срок вышел.

"В Ордабасинском районе тоже школы были построены в 2017 году. Но подобная школа, к сожалению, есть и в Сайрамском районе, а также в Мактааральском и Жетысайском районах. На эти школы у нас просят деньги, а их только в Жетысае три и еще по одной в Сарыагаше и Казыгурте", - рассказывает руководитель управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Динислам Болатханулы.

В ведомстве добавили, что планируют составить список недобросовестных застройщиков и передать его в правоохранительные органы. Здесь считают, что наказание должны понести и те, кто принял объекты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985848-podperli-doskami-padayuschuyu-stenu-shkolniki-riskuyut-ostatsya-pod-zavalami-na-yuge-kazahstana/